Kraków. Odmrażanie miejskich szpitali. "Uwalniamy łóżka oraz personel"

NOWE Piąta kadencja prezydenta Jacka Majchrowskiego. Porażki oraz sukcesy

Pożar Archiwum Miejskiego, walka z koronawirusem, mandat za palenie w gabinecie, czy początek wielkich inwestycji. Do półmetka zbliża się piąta kadencja prezydenta Jacka Majchrowskiego (trwać ma łącznie 5 lat). Spokojnie zdecydowanie nie było, kontrowersji i chaosu również nie zabrakło. Co można zaliczyć prezydentowi na plus, a co na minus?