Kraków. Oficjalne otwarcie Przylasku Rusieckiego w lipcu, ale być może z atrakcji skorzystamy wcześniej [ZDJĘCIA]

To właśnie kąpielisko w Przylasku Rusieckim jest pierwszym widocznym efektem realizacji strategicznego dla miasta projektu Nowa Huta Przyszłości. Jedną z jego największych atrakcji są malownicze pomosty, o łącznej długości około kilometra, które wiją się wzdłuż brzegów. Jasne drewno, z którego są wykonane pięknie współgra z piaskiem, wodą. W 2019 roku została podpisana umowa z firmą, która wykonała dokumentację projektową i buduje kąpielisko.

Na kąpielisko najlepiej będzie dojechać autobusem komunikacji miejskiej. Zarząd Transportu Publicznego uruchomi linię rekreacyjną, która z dworca w Czyżynach będzie dojeżdżać do przystanku zlokalizowanym przy zbiorniku nr 1. Druga linia sezonowa, organizowana przez prywatnego przewoźnika, dojeżdżać ma z rejonu ulicy Wieczystej. Na odwiedzających czekać będą też stojaki rowerowe .

Tereny rekreacyjne wokół zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim zyskaly nową jakość, nie tracąc przy tym swojego uroku. Wprowadzone zmiany uwzględniają dotychczasowe walory przyrodnicze tego miejsca i nie pozbawiają go naturalnego charakteru. Ważnym elementem nawiązującym do tego celu są rozwiązania proekologiczne. To między innymi inteligentne oświetlenie regulujące natężenie światła w zależności od ruchu. Na terenie wokół zbiornika zostały też wykorzystane odnawialne źródła energii. Na budynku sanitarnym zainstalowano już 68 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 22 000 W. Przewidziano także wykorzystanie pompy ciepła.