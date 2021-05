Kraków. Park Lotników bez powiększenia. Wraca "poprawiony" plan Czyżyny-AWF, czyli bez zieleni

Teren, który jeszcze do niedawna miał być zielony, teraz zamienił się prawie w całości w usługowy. Tylko "skrawki" po zachodniej części są przewidziane pod zieleń. Na pozostałym obszarze będzie można lokalizować garaże jedno- i wielokondygnacyjnych jako samodzielne obiekty budowlane oraz budynki wysokie na 25 metrów, w strefie wyższej zabudowy (tuż przy ulicy) nawet do 36 metrów. Wskaźnik terenów zielonych przy budowie wyniesie 30 proc. powierzchni.

Przypomnijmy, że podczas listopadowego głosowanie, nad wejściem planu w życie, za zabudową tych terenów byli radni z aż trzech klubów – PiS, KO i Przyjaznego Krakowa. Co ciekawe, radni z tych samych klubów byli… za zielenią lub wstrzymali się od głosu. Konsekwentnie za zielenią głosował Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały. Ponieważ przegłosowano też wspomnianą poprawkę radnego Pietrzyka, to ostatecznie planu nie można było głosować. Musiał on zostać "poprawiony", co się właśnie dzieje.