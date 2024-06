Kraków. Plaga bezdomnych ślimaków w Nowej Hucie. List Czytelnika, reakcja służb

LIST CZYTELNIKA W SPRAWIE ŚLIMAKÓW

"Informuję, że w kanale opadowym - burzowym w Krakowie - Nowej Hucie, przy ul. Żaglowej, występuje plaga tzw. bezdomnych ślimaków, inwazyjnego gatunku pod nazwą - pomrów. Już od wielu lat szkodniki te w dużej liczbie przenoszą się z kanału na okoliczne działki budowlane oraz rolne (położone m.in. przy ul. Żaglowej oraz przy ul. Stare Wiślisko), zjadając siewki warzyw, kwiatów i owoce. Jednocześnie mogą one roznosić niebezpieczne pasożyty. Mieszkańcy są pozostawieni wobec tego problemu "sami sobie". Trawa w ww. kanale i wokół niego nie jest systematycznie koszona, a sam kanał jest bardzo rzadko czyszczony i zamulony, co ułatwia bytowanie oraz namnażanie się szkodników. Obserwuję to i zmagam się tym problemem od lat jako właściciel jednej z okolicznych działek.

W związku z powyższym, wnoszę o realne zainteresowanie i zajęcie się tym tematem przez jednostkę odpowiedzialną za zarządzanie ww. kanałem. A w tym o - regularne i częstsze koszenie na jego terenie trawy, regularne czyszczenie kanału, uporządkowanie terenu oraz doprowadzenie do ograniczania namnażania się opisanych szkodników, które obecnie przenoszą się - inwazyjnie - na okoliczne działki, prowadząc do istotnych materialnych strat ich właścicieli.

Uważam, że - jak do tej pory - dochodzi w opisanym zakresie do znacznych zaniedbań ze strony zarządcy ww. kanału, w tym braku odpowiedniego wywiązywania się z obowiązków związanych z zarządzaniem kanałem.

Kto z nas choć raz nie trafił na drodze na ślimaka winniczka? Choć to gatunek częściowo chroniony, można go zbierać sezonowo. Co więcej, można też na tym zarobić. Mięczaki najczęściej są eksportowane…

Odpowiedź służb miejskich (Zarządu Zieleni Miejskiej):

Zwiększenie intensywności koszenia nie spowoduje zmniejszenia populacji ślimaka, który jest do takich warunków przystosowany, a co więcej nawet bardzo chętnie żeruje na skoszonej roślinności. Zwiększenie koszenie zmniejszy jeszcze bardziej naturalną presję na te ślimaki, które są zjadane przez chrząszcze w praktyce tylko w najmłodszych stadiach rozwojowych (głównie jaja w okresie jesiennym). Ślimaki te preferują podczas żerowania najmłodsze liście (najwyżej położone), koszenie sprawia, że ślimaki mają dostęp do roślin tuż przy wilgotnej glebie co jest dla nich korzystne.