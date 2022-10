Kraków. Planują rozbudowę lotniska w Pobiedniku Wielkim z myślą o lotach biznesowych. Mieszkańcy mają wiele obaw ZDJĘCIA Piotr Tymczak

Aeroklub Krakowski zarządzający lotniskiem w Pobiedniku Wielkim ma plany przebudowy tego obiektu, tak by samoloty mogły tam lądować przez cały rok. Dzięki przedsięwzięciu z lotniska mają korzystać samoloty biznesowe, na które może być coraz większe zapotrzebowanie ze względu na budowę w okolicy strefy przemysłowej. Obawy związane z lotniczą inwestycją mają mieszkańcy z okolicznych osiedli oraz radni reprezentujący tej rejon. Przejdź do GALERII, by zobaczyć zdjęcia lotniska w Pobiedniku Wielkim.