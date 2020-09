Kraków. Po ponad pół wieku na Wieżę Ratuszową wrócił dzwon gwałtowny!

Przywrócenie dzwonu wiąże się z Dniem Solidarności Miast Światowego Dziedzictwa. Władze miasta zwracają uwagę, że dźwięk dzwonu to świadectwo dbałości o dziedzictwo niematerialne. To bowiem za sprawą Krakowa i jego tradycji szopkarskich pierwszy polski wpis znalazł się na prowadzonej przez UNESCO od 2008 roku Liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

– Wrzesień jest czasem, gdy w sposób szczególny poświęcamy uwagę naszemu dziedzictwu. 12 września 1978 roku Kraków został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a 8 września miasta historyczne na całym świecie świętują Dzień Solidarności. Zakończenie rewitalizacji placu Świętego Ducha i oddanie go krakowianom w nowym kształcie, bogatym w odwołania do jego funkcji i historii właśnie we wrześniu jest symboliczne: podkreśla znaczenie ciągłości, kontynuacji dla rozwoju Krakowa. Niech to miejsce cieszy, niech będzie przestrzenią odpoczynku, spotkań z książkami i ze sztuką, a także źródłem przeżyć artystycznych i refleksji. Posadzony tu dąb niech nam przypomina, że bogate dziedzictwo kulturowe naszego miasta – zarówno to materialne, jak i niematerialne, które reprezentuje wracający po dekadach milczenia dźwięk dzwonu z Wieży Ratuszowej, jest bezcenne, warte codziennej uwagi i troski – stwierdził prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.