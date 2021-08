Kraków. Po ulewach ucierpiał szpital im. J. Dietla. Straty są bardzo duże

Od czwartkowego wieczora godzinami na Kraków lały się z góry ogromne ilości wody - na niektóre obszary miasta spadło 100 litrów wody na każdy metr kwadratowy. Gwałtowna ulewa spowodowała poważne utrudnienia w całym mieście. Zalanych było wiele ulic, samochodów, chodników oraz piwnic. Intensywne opady doprowadziły także do podtopienia dolnych partii budynku szpitala im. J. Dietla przy ul. Skarbowej. Wielogodzinne opady spowodowały, że w pomieszczeniach na poziomie minus jeden w szpitalu było od kilku do kilkunastu centymetrów wody. Choć nie było potrzeby ewakuacji pacjentów, to pracownicy i strażacy musieli ratować sprzęt diagnostyczny.

- Zalane zostały pomieszczenia gospodarcze i techniczne oraz szatnie pracowników w piwnicach szpitala. Woda dostała się także w pobliże pracowni rezonansu oraz rentgenowskiej. Na szczęście, dzięki sprawnej akcji strażaków z OSP Wołowice udało się uratować urządzenia przed zalaniem