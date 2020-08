Kraków. Pod magistratem jednak będzie zieleń? Decyzja w rękach prezydenta. Co z parkowaniem?

Przypomnijmy: w czerwcu 2017 roku Zarząd Zieleni Miejskiej na niewielkim fragmencie parkingu na placu Wszystkich Świętych ułożył czasowo trawę z rolki, a także ustawił donice z drzewami oraz huśtawki. Spotkało się to z bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców i w związku z tym krakowianie uznali, że zieleń powinna się tam znaleźć na stałe. Stąd projekt do BO.

Natalia Nazim tłumaczy, że na razie nie można jeszcze ogłosić pełnego sukcesu. - To dopiero rekomendacja dla prezydenta, by projekt przywrócić na listę tych, na które będą głosować mieszkańcy. Nadzieję daje fakt, że do tej pory nie spotkałam się z przypadkiem, aby prezydent kiedykolwiek taką rekomendację odrzucił - mówi nam Nazim.

Rekomendacja Rady Budżetu Obywatelskiego cieszy też radnego Łukasza Maślonę. Jego zdaniem przy tej okazji kwestia drogi pożarowej wymaga wyjaśnienia. - Sami urzędnicy w argumentacji o odrzuceniu projektu napisali, że parking stanowi drogę pożarową. Czyli jak to jest: urzędnicy mogą tam parkować i nie dostają za to mandatów, ale już zieleni w tym miejscu nie może być, bo blokowałaby drogę pożarową? - zastanawia się radny Maślona.

Złożył w tej sprawie interpelację do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Czeka na odpowiedź. My również wysłaliśmy pytania do urzędników. Gdy tylko otrzymamy odpowiedzi, zostaną opublikowane. O komentarz do sprawy poprosiliśmy również straż pożarną oraz policję. Czekamy na odpowiedzi.

Grzegorz Stawowy, radny miejski, który czasami zostawia samochód w rejonie magistratu, twierdzi, że kontrowersyjne jest parkowanie jednym kołem na chodniku, który prowadzi do magistratu. W ten sposób faktycznie może być blokowana droga pożarowa. Natomiast jego zdaniem parkowanie w rejonie Pawilonu Wyspiańskiego jest zgodne z prawem.

- Zróbmy zieleniec, ale kilka miejsc postojowych powinno pozostać. Czasami jesteśmy na spotkaniu z mieszkańcami na jednym końcu Krakowa, a za chwilę mamy komisję RMK przy Placu Wszystkich Świętych. By szybko dojechać, trzeba skorzystać z samochodu i mieć gdzie go zaparkować w pobliżu - dodaje Stawowy.