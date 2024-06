Kraków podpisał umowę na dostawę 37 nowych autobusów dla MPK

Umowę podpisali prezes i wiceprezes zarządu MPK SA w Krakowie, Rafał Świerszczyński i Mateusz Szałkowski, a także przedstawiciele konsorcjum: Andrzej Sienkiewicz z Solaris Bus Coach Sp. z o.o. i Aneta Eichler z Millenium Leasing Sp. z o.o.

Dostawa jest podzielona na dwie części: 25 autobusów przeznaczonych do obsługi przede wszystkim linii miejskich (cena jednego autobusu to 1 645 000 zł netto) oraz 12 autobusów przeznaczonych do obsługi przede wszystkim linii aglomeracyjnych (cena jednego autobusu to 1 640 000 zł netto).