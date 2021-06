Kraków. Ponad pół roku przerwy w przebudowie ulicy Łokietka. Nie mogą dogadać się w sprawie organizacji ruchu [ZDJĘCIA]

W październiku 2020 roku rozpoczęła się przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki i po miesiącu roboty zostały wstrzymane. Minęło siedem miesięcy, teren jest rozkopany i nadal nic się tam nie dzieje. Mieszkańcy muszą funkcjonować w trudnych warunkach bez chodników i poboczy. Radni komentują, że taka realizacja inwestycji to skandal. A urzędnicy wyjaśniają, że prace powinny zostać przywrócone w wakacje.

- To skandal, że siedem miesięcy trwa przestój na przebudowie wlotowej drogi do miasta i nadal nic się tam nie dzieje. Ulica Łokietka jest rozkopana, nie ma chodników, poboczy, jest tam niebezpiecznie dla pieszych, a to trasa, którą dzieci chodzą do szkoły. Mieszkańcy mają już dojść funkcjonowania w takich warunkach - mówi radny Grzegorz Stawowy (PO). Radny PiS Bolesław Kosior komentuje: - Przerwa w przebudowie nie powinna trwać tak długo. Na problem trzeba też spojrzeć szerzej, bowiem na północy Krakowa są już inne utrudnienia m.in. na ulicy Opolskiej związane z budową tramwaju do Górki Narodowej, do tego dochodzi przebudowa alei 29 Listopada. Można zauważyć, że mamy duże braki, jeżeli chodzi o inżynierię ruchu. Potrzebny jest ktoś z talentem organizacyjnym, aby zminimalizować problemy komunikacyjne w tym rejonie Krakowa, bo jak nie, to utkniemy w korkach i będzie można się stąd przedostać tylko helikopterem.

Radny Stawowy przypomina, że zabiegał od wielu lat o przebudowę ul. Łokietka. Nie spodziewał się, że taki będzie problem z realizacją tej inwestycji. W sprawie przestoju na początku roku skierował do prezydenta Krakowa interpelację. Podkreślił w niej m.in.: "Z tego co się dowiedziałem, bezpośrednią przyczyną tego stanu rzeczy jest brak możliwości „dogadania się” pomiędzy sobą Miejskiego Inżyniera Ruchu, Zarządu Transportu Publicznego oraz Zarządu Dróg Miasta Krakowa".

W urzędzie wyjaśniali, że rozumiejąc, jak ważna jest to ulica dla ruchu, wykonawca podjął prace przy jej częściowym zawężeniu, ale przeprowadzenie kolejnych robót było już niemożliwe przy aktualnej organizacji ruchu - przy dużym natężeniu pojazdów oraz robotach z użyciem ciężkich maszyn. Wykonawca miał więc przygotować nowy projekt tymczasowej organizacji ruchu - wykorzystując okres zimowy. Projekt miał zakładać wyłączenie ruchu na ul. Łokietka i przekierowanie go na trasy objazdowe - z zachowaniem ruchu lokalnego dla mieszkańców, ale z wyłączeniem ruchu tranzytowego.

Minęły kolejne miesiące i nadal nie wznowiono prac na ul. Łokietka. - Mamy informację, że projekt został już zatwierdzony przez Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa i niebawem wpłynie do nas, tak, by wykonawca mógł w oparciu o niego prowadzić dalsze prace - wyjaśniają w ZDMK. - Wykonawca podjął próbę prowadzenia prac przy zachowanym ruchu po placu budowy. Jednak z uwagi na głębokie wykopy, natężenie ruchu tranzytowego i wymaganą przestrzeń roboczą dla pracy ciężkiego sprzętu było to możliwe tylko do pewnego momentu. Od tego czasu trwało ustalanie zmiennej organizacji ruchu i jej wdrażanie. Obecnie przygotowujemy się organizacyjnie do wznowienia prac. Z uwagi na wyłączenie z ruchu ogólnego przebudowywanego odcinka ulicy Łokietka, wakacje wydają się najlepszym okresem do wznowienia prac - dodają. W ZDMK informują, że wykonawca zrealizował część prac związanych z przebudową instalacji podziemnych. - Konieczność wstrzymania prac związana była z głębokimi wykopami jakie towarzyszą pracom kanalizacyjnym. Kolejne etapy, takie jak prace branży wodociągowej czy drogowej nie mogą być realizowane do czasu zakończenia robót instalacyjnych - wyjaśniają w urzędzie.

Radny Stawowy komentuje: - To inwestycja za 10 milionów złotych i od wielu miesięcy nie uzgodniono organizacji ruchu, tak, by prace mogły być kontynuowane, bo urzędnicy nie mogą dojść do porozumienia. Taka realizacja remontów jest nie do zaakceptowania. Umowny termin zakończenia inwestycji to 31 październik 2021 r.