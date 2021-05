Kraków. Poświęcenie figury św. Józefa i Drogi Krzyżowej u Franciszkanek w Podgórzu [ZDJĘCIA]

FLESZ - Co z komuniami i weselami po 26 kwietnia?

Arcybiskup podkreślił, że poświęcenie figury św. Józefa to piękna i przejmująca uroczystość, zwłaszcza w Roku św. Józefa. – Jak cudownie, że właśnie u Sióstr Rodziny Maryi znalazło się miejsce dla Jej opiekuna, oblubieńca, strażnika. Raz jeszcze w Roku św. Józefa odkrywamy jego przemożną opiekę i wsparcie w czasach dla Kościoła niełatwych – zauważył abp. Marek Jędraszewski i stwierdził, ze wszyscy wierzący odczuwają opiekę św. Józefa zwłaszcza wtedy, gdy przychodzi im dźwigać krzyż.

Przypomnijmy, że 18 marca br. pobliski kościół pw. św. Józefa został ustanowiony przez metropolitę Sanktuarium świętego.

Metropolita powiedział, że stacjami Drogi Krzyżowej będą przemierzać nie tylko siostry, ale także uczniowie wielu szkół, i ci, którzy nawiedzą ten dom. Przypomniał, że nie można nigdy zapominać słów Zbawiciela, który mówił, że kto chce być Jego uczniem, musi wziąć swój krzyż i zaprzeć się samego siebie. – Ci, którzy idą drogą Chrystusa, dojdą do życia wiecznego – podkreślił i poprosił, by zebrani modlili się za wszystkich, którzy będą kiedyś odprawiali Drogę Krzyżową przed domem Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi, by wpatrując się w Mistrza, Pana i Oblubieńca, nie wahali się brać na ramiona krzyż codzienności.