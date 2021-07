Kraków. Prądnik Czerwony zyskał nowe miejsce z plażą do odpoczynku. Stacja Parkowa już otwarta [ZDJĘCIA]

NOWE Dolina Karpia. Do Zatora i okolic warto przyjechać nie tylko dla parków rozrywki. Spływy kajakowe to atrakcyjny wypoczynek. ZDJĘCIA

Dolina Karpia, to atrakcyjny turystycznie obszar siedmiu gmin położonych w zachodniej Małopolsce, głównie z powodów parków rozrywki? Bez wątpienia. Ale równie pokaźną dawkę adrenaliny, gwarantują spływy kajakowe po Skawie lub Wiśle. To wspaniała przygoda oraz okazja do aktywności fizycznej w jakże pięknych okolicznościach przyrody. Dziennikarze uczestniczący w wizycie studyjnej zorganizowanej przez stowarzyszenie Doliny Karpia, mieli okazję przekonać się o tym. Spróbujcie i wy!