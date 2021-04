Kraków. Proponują udrożnienie zaślepionych ulic w centrum miasta [ZDJĘCIA]

Zwraca uwagę, że gdyby np. udrożniona została ul. Brzozowa, to nią można byłoby jeździć w jednym kierunku, a w przeciwnym ul. św. Sebastiana. Przy udrożnieniu ul. Sarego (z dojazdem do ul. Dietla) mógłby na niej obowiązywać jeden kierunek a przeciwny na ul. św. Sebastiana. Podobnie mogłoby być w przypadku udrożnienia ul. Meiselsa i Miodowej, każda z nich z innym kierunkiem ruchu.

- Pomysł udrożnienia ulic w centrum sygnalizowany był już w latach minionych w formie uchwał Rady Dzielnicy I, a także przez mieszkańców podczas spotkań związanych z wprowadzaniem strefy płatnego parkowania, czy strefy czystego transportu, jednak przez ówczesny Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu nie został podjęty - dodaje radny Jacek Balcewicz.

Urzędników nie przekonuje pomysł radnych z "jedynki". Zwracają uwagę, że gdyby przystąpiono do udrażniania wskazanych ulic, to musiałoby się to wiązać z likwidacją chodników (w tym nowej nawierzchni na wyremontowanej co dopiero ul. Krakowskiej), a w niektórych przypadkach także przystanków komunikacji miejskiej.

- Jeżeli miałoby dojść do udrożnienia ulicy Meiselsa, to trzeba byłoby zlikwidować przystanek tramwajowy i zieleniec. Nie ma innego odpowiedniego miejsca w tym rejonie na przystanek. Jakby zniknął zieleniec, to od razu byłyby głosy, że kosztem drogi pozbywamy się zieleni. Przystanek autobusowy musiałby zostać zlikwidowany w przypadku udrożnienia ul. św. Agnieszki - komentuje Sebastian Kowal z krakowskiego magistratu.