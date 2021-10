Kraków. Protest KOD po wydarzeniach na polsko-białoruskiej granicy [ZDJĘCIA]

Według planu trasa protestu prowadzi przez Rynek Główny, dalej ul. Szewską i aż do siedziby PCK, a na koniec - pod biuro posłów PiS.

Głównym organizatorem marszu jest Komitet Obrony Demokracji, a współorganizatorzy to: Ogólnopolski Strajk Kobiet, Partia Zieloni, Nowoczesna, Polska 2050, Nowa Lewica, Inicjatywa Polska.

Na Facebooku, zachęcając do udziału w wydarzeniu pod hasłem "Stan wyjątkowo nieludzki" organizatorzy napisali:

"Polska, jako państwo, którego granica jest jednocześnie granicą Unii Europejskiej, ma obowiązek ochrony swoich granic. Ale granic nie broni się, skazując ludzi na śmierć z wyziębienia. Na terenie naszego kraju zapanował stan wyjątkowo nieludzki.

Nie godzimy się na łamanie podstawowych praw człowieka. Wzywamy do ratowania dzieci z Michałowa.

Domagamy się natychmiastowych działań w celu rozwiązania kryzysu humanitarnego:

- żądamy wpuszczenia na teren objęty stanem wyjątkowym mediów, medyków, prawników, niezależnych obserwatorów oraz organizacji pozarządowych niosących pomoc.

- żądamy przywrócenia dostępu do informacji publicznej.

- żądamy przestrzegania traktatów międzynarodowych, konwencji genewskiej i konwencji praw dziecka.".