Kraków. Protestują przeciwko budowie Trasy Balickiej z lotniska do ul. Armii Krajowej

Zwracają uwagę, że przebieg Trasy Balickiej wyznaczono na cennych przyrodniczo terenach Młynówki Królewskiej i jej otuliny oraz okolicy szutrowej ul. Zygmunta Starego. - Są to tereny atrakcyjne przyrodniczo pełniące obecnie funkcję rekreacyjną. To miejsce spacerów, wycieczek rowerowych dla mieszkańców Zwierzyńca, Krowodrzy, Bronowic, czy Mydlnik. Łącznie z sąsiadująca Doliną Rudawy i ogródkami działkowymi stanowi naturalną przestrzeń wytchnienia od miejskiego zgiełku i hałasu. Tereny te zlokalizowane są blisko osiedli mieszkaniowych, stąd idealnie nadają się na wieczorny jogging, nordic-walking czy rower - zaznaczają protestujący. - Budowa Trasy Balickiej naruszy sielankowy, wiejski charakter okolic ulicy Zygmunta Starego, otuliny Młynówki Królewskiej. Odetnie te tereny od Doliny Rudawy. Zniszczy jedne z najbardziej atrakcyjnych terenów zielonych w okolicy Bronowic i Krowodrzy - dodają.

W ramach inwestycji brany jest pod uwagę tunel o długości ok. 1 km, który został zaplanowany na odcinku od ul. Armii Krajowej do wysokości ul. Lindego. - Przedmiotowy odcinek Trasy Balickiej zaprojektowany został w pięciu wariantach. Dwa z nich to rozwiązania w poziomie 0, kolejne dwa w wykopie otwartym oraz jedno rozwiązanie w tunelu. Ostateczny wariant przebiegu Trasy Balickiej na przedmiotowym odcinku zostanie wybrany na późniejszym etapie prac koncepcyjnych - wyjaśniają w magistracie.

Przypomnijmy, że porozumienie miasta z województwem, co do budowy Trasy Balickiej zostało podpisane w 2007 r. Pierwotnie nowa droga do Balic miała powstać na Euro 2012. Wtedy przedsięwzięcie wyceniano na ok. 280 mln zł. Ostatecznie w Krakowie nie odbywały się mecze piłkarskich mistrzostw Europy i trasy też nie wybudowano.

Co prawda, zgodnie z porozumieniem zawartym w 2007 r., województwo Małopolskie we współpracy z gminą Kraków zleciło opracowanie wariantowej koncepcji przebudowy układu drogowego w rejonie lotniska, w tym budowy Trasy Balickiej, ale warunkiem rozpoczęcia inwestycji było pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej. Takich pieniędzy miasto nie otrzymało i prace związane z drogą do Balic wstrzymano. Teraz miasto powróciło do pomysłu budowy tej drogi.

Powstaje koncepcja Trasy Balickiej, ale na razie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2021-2044 nie zostały zabezpieczone środki na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Budowa Trasy Balickiej znalazła się jednak na liście inwestycji pozasportowych przygotowywanych w związku z organizacją w Krakowie i Małopolsce Igrzysk Europejskich w 2023 roku.

Władze miasta liczą na to, że inwestycje uda się zrealizować dzięki rządowej specustawie i finansowaniu z pomocą centrali. Do igrzysk pozostały niespełna dwa lata (mają się odbyć w dniach od 21 czerwca do 2 lipca 2023 r.). Trudno sobie więc wyobrazić, by tak szybko powstała np. Trasa Balicka. Brane jest jednak pod uwagę, że to zadanie może być kontynuowane po igrzyskach, ale nadal w oparciu o specustawę.