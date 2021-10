Kraków. Przy Fabrycznej otwarli restauracje z betonowym placem. Na park trzeba poczekać [ZDJĘCIA]

- To, że w okolicy otwarto kompleks restauracji to dobra wiadomość. Będzie gdzie pójść coś zjeść, posiedzieć, odpocząć. Szkoda, że nie będzie można tego zrobić w otoczeniu zieleni tylko betonowych płyt, którymi pokryto plac przy kompleksie Fabryczna 13. Za dużo jest tam też wybetonowanych parkingów. Mogłoby być zdecydowanie więcej miejsc zielonych, przestrzeni rekreacyjnej. Ta inwestycja pokazuje, jak deweloperzy potrafią być skuteczni w realizacji swoich planów. Wierzymy, że w końcu równie skuteczni będą urzędnicy i zgodnie z planem powstanie pierwsza część parku przy ulicy Fabrycznej - naprzeciw otwartego niedawno centrum gastronomicznego - komentuje Przemysław Sznitko, jeden z okolicznych mieszkańców, który zainicjował walkę o park przy ul. Fabrycznej, tak by nie stały się kolejnym miejscem na Grzegórzkach przeznaczonym pod zabetonowanie.