Kraków. Przy Karmelickiej zamknięto parking, ma tam powstać park, ale brakuje pieniędzy Piotr Tymczak

Właśnie zamknięto parking dla samochodów przy ul. Karmelickiej. Miasto ma wybudować tam park, na który krakowianie czekają od lat. Na razie urząd ma ok. 1,7 mln zł niezbędne na prace rozbiórkowe i wymianę gruntu na działce przeznaczonej pod inwestycję. Brakuje natomiast 2,5 mln zł na remont zabytkowego muru. Trzeba też znaleźć ok. 6 mln zł na urządzenie parku. Mieszkańcy liczą na to, że potrzebne na przedsięwzięcie środki zostaną zabezpieczone budżecie.