Kraków. Przygotowują rewolucję komunikacyjną na Grzegórzkach [WIZUALIZACJE, MAPY]

Koncepcja zakłada utworzenie na ul. Grzegórzeckiej ruch jednokierunkowy od al. Pokoju i ronda Grzegórzeckiego do ul. Dietla. O takim rozwiązaniu mówiono już wcześniej. Na tym jednak nie koniec. Propozycja jest też taka, by przeciąć tranzytu między ul. Dietla i Grzegórzecką. Od strony ronda Grunwaldzkiego były więc tylko dojazd do rejonu wiaduktu nad ul. Grzegórzecką, w sąsiedztwie którego powstaje przystanek kolejowy Kraków Grzegórzki i zaplanowano plac Grzegórzecki. Dojazd z ronda Grunwaldzkiego do ronda Grzegórzeckiego były więc możliwy ul. Podgórską. Ulica Siedleckiego byłaby jednokierunkowa (w kierunku al. Daszyńskiego). Na ulicach w tym rejonie obowiązywałaby też sektorowa organizacja ruchu z układem prawoskrętnej dostępności.