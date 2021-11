Kraków. Nagły zwrot w sprawie wiaduktu kolejowego przy Hali Targowej. Nie zostanie rozebrany? Małgorzata Mrowiec Arkadiusz Maciejowski Piotr Tymczak

Do nagłego zwrotu może dojść w sprawie wiaduktu nad ul. Grzegórzecką, przy Hali Targowej w Krakowie. We wrześniu został on wykreślony z rejestru zabytków, co wzbudziło wiele emocji w mieście. Widniał w nim od 1989 roku. Teraz okazuje się, że decyzja ta może zostać cofnięta. - Dopóki wiadukt stoi, trzeba robić wszystko, by go ratować - komentuje teraz Monika Bogdanowska, była małopolska konserwator zabytków, której dymisja z tego stanowiska zbiegła się w czasie z wykreśleniem wiaduktu z rejestru.