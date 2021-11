Kraków przystąpił do inicjatywy „Cities Race to Zero” Piotr Rąpalski

Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press

Wysiłki państw na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych po szczycie klimatycznym COP 26 mają być wzmocnione podjętą przez organizatorów inicjatywą „Cities Race to Zero”, adresowaną do miast i metropolii. Jej istotą jest zmobilizowanie tysiąca miast, do podejmowania wysiłków w celu uzyskania neutralności klimatycznej do 2040 r. i ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza.