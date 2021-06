Kraków. Pułapka na dziki zadziałała na os. Podwawelskim. Odłowiono 20 zwierząt

Przypomnijmy, że to pogotowie dla dzikich zwierząt z Tomaszowic - które na zlecenie krakowskiego magistratu na terenie Krakowa i pomaga rannym lub gdzieś uwięzionym zwierzętom - było inicjatorem ustawienia w mieście odłowni. Przez ostanie dwa miesiące odłownia znajdowała się na terenie kampusu UJ, tam była też testowana i ulepszana. To metalowa klatka, wyposażona w czujniki ruchu i z zamknięciem sterowanym za pomocą aplikacji w telefonie. Złapane do niej dziki wywozi się i wypuszcza poza miastem, w granicach obwodu łowieckiego, w którym znajduje się Kraków (sięga on od Rząski po Niepołomice i Wieliczkę).