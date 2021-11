Kraków. Remont Konopnickiej - a jednak również w dzień. Będzie ciężko!

Pracami objęty został odcinek między rondem Matecznego a rzeką Wilgą. Pojawią się zmiany w organizacji ruchu. Ze względu na technologię wykonywania robót bitumicznych - z użyciem asfaltów modyfikowanych, których przepisy normatywne nie dopuszczają do wykonywania nawierzchni przy niskich temperaturach, wykonawca zmienił harmonogram robót. Prace będą wykonywane przez całą dobę. Skróci to czas remontu do sześciu dni, ale spotęguje korki.