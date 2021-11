Nadchodzi fala remontów. W każdej dzielnicy Krakowa!

Urzędnicy spieszą się, by jak najwięcej zrobić na krakowskich ulicach, zanim nadejdzie zima i wstrzyma prace. Robotnicy pojawili się na ul. Konopnickiej, ale zaplanowano też mniejsze remonty we wszystkich dzielnicach. Możliwe, że na twojej ulicy też! Zobaczcie listę

FLESZ - Elektro Zwroty - nowość od InPost

Dzielnica III – Prądnik Czerwony

W dzielnicy III, w czwartek (25 listopada) planowany jest remont poboczy wzdłuż ul. Rozrywka (od skrzyżowania z ul. Reduta w kierunku wejścia do parku Reduta). Pojawią się lokalne zmiany w organizacji ruchu. Roboty potrwają do połowy grudnia, a ich koszt to ok. 53 tys. zł.

Dzielnica IV – Prądnik Biały

Drogowcy pracują na ul. Wielkotrynowskiej (od Makowskiego do Chełmońskiego, zakres: chodniki i jezdnia). W związku z pracami lokalne zmiany w organizacji ruchu. Roboty potrwają do połowy grudnia, a ich koszt to ok. 570 tys. zł W środę, 25 listopada rozpocznie się remont ul. Północnej – chodniki i jezdnia. Prace zakończą się w drugiej połowie grudnia, a ich koszt to ok. 190 tys. zł. Pojawią się lokalne zmiany w organizacji ruchu.

Dzielnica V – Krowodrza

W dzielnicy V trwa remont chodnika na ul. Lea (od Konarskiego do Urzędniczej). W związku z pracami lokalne zmiany w organizacji ruchu, dotyczą głównie pieszych. Prace potrwają do końca tygodnia, a ich koszt to ok. 260 tys. zł.

Dzielnica VIII – Dębniki

W dzielnicy VIII trwa wymiana nawierzchni na ul. Tretówka (od ul. Wrony do budynku nr 44). W związku z pracami lokalne zmiany w organizacji ruchu. Remont potrwa do połowy grudnia, a jego koszt to ok. 300 tys. zł.

Dzielnica X – Swoszowice

Rozpoczęły się prace na ul. Tadeusza Ważewskiego. Remontowana jest cała ulica (nawierzchnia jezdni). Prace realizowane są w ramach Programu nakładkowego. Roboty potrwają jeszcze mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia, a ich koszt to ok. 500 tys. zł.

Dzielnica XI – Podgórze Duchackie

W Podgórzu Duchackim trwają prace na ul. Wysłouchów. Nowe oblicze zyskuje tam chodnik na odcinku od głównej ulicy do posesji nr 44. Obowiązują lokalne zmiany w organizacji ruchu. Roboty potrwają jeszcze do 10 grudnia. Koszt remontu to ok. 120 tys. zł.

Dzielnica XII – Bieżanów-Prokocim

W dzielnicy XII drogowcy również zajmują się chodnikiem. Odnawiany jest on na ul. Rakuś – odcinek od ul. Mała Góra do posesji nr 37. Obowiązują lokalne zmiany w organizacji ruchu. Remont powinien zakończyć się do 10 grudnia. Jego koszt to ok. 150 tys. zł.

Dzielnica XIII – Podgórze