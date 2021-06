Kraków. Rodzina lisów zadomowiła się na placu przed przedszkolem na Rybitwach! [WIDEO]

Źródło: archiwum prywatne

- W pierwszej kolejności została powiadomiona straż miejska, zaraz po niej skontaktował się z nami lekarz weterynarii z gabinetu weterynaryjnego z informacją, że matka wyprowadzi liski w połowie czerwca, że są one pod ochroną - to było 25 maja - a do tego czasu należy zachować szczególną ostrożność, zabezpieczyć teren i nie zostawiać resztek jedzenia... a jeżeli będą podchodzić, wówczas zaopatrzą nas w trutki - informuje sekretarz szkoły Katarzyna Grębla.

Władze placówki kontaktowały się także z Powiatowym Inspektorem Weterynarii, a następnie z pogotowiem interwencyjnym ds. dzikich zwierząt Urzędu Miasta Krakowa. Tam otrzymali informacje, by złożyć pismo do Wydziału Kształtowania Środowiska UMK z prośbą o podjęcie pilnych działań - odłów lub odstrzał. Tak też zrobili (pismo zostało złożone 1 czerwca), jednak jak dotąd nie było odzewu ze strony urzędników