Kraków. Rozbudowa al. 29 Listopada. Znów zmiany organizacji ruchu. Raport z inwestycji

Kraków. Wymiana szyny na ul. Kościuszki. Przez kilka godzin tramwaje nie jeździły na Salwator!

Coraz bardziej dramatycznie wygląda sytuacja na ulicy Kościuszki, gdzie regularnie wybrzuszają się szyny. Dziś (czwartek, 13 maja) po raz kolejny doszło do awarii torowiska. Urzędnicy miejscy - którzy od lat nie są w stanie rozwiązać tego problemu, przez który cierpią pasażerowie MPK - poinformowali dziś rano, że nawet przez ok. trzy godziny prowadzone będą prace związane z wymianą odcinka szyny na skrzyżowaniu ul. T. Kościuszki z al. Z. Krasińskiego. Ruch tramwajów wznowiono ponownie ok. godz. 11.30.