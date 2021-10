Kraków. Rozkopali i zablokowali dwie długie ulice w Nowej Hucie, a robotników trudno wypatrzeć [ZDJĘCIA]

- Trwa remont torowiska na odcinku od placu Centralnego aż do ulicy Bardosa. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że na budowie od 15 wrześnie nic się nie dzieje. Jako uczestnik ruchu, który zmierza w tamtą stronę codziennie jestem tym faktem bardzo zbulwersowana i rozczarowana. O godzinie 16.15 na placu budowy nie znajdziemy żadnego sprzętu ani żywej duszy. A korki tworzą się olbrzymie z uwagi na wyłączenie jednego pasa ruchu. Dojazd z ronda Czyżyńskiego do ulicy Bardosa zajmuje ok. 45 minut - komentuje jedna z mieszkanek Krakowa.

O wyjaśnienia zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Miasta Krakowa. - Być może mieszkance chodzi o brak prac na ogrodzonym fragmencie ulicy. Tam nie są planowane prace. Został on wygrodzony by zapewnić dostęp do przebudowywanego torowiska i zapewnić bezpieczeństwo kierujących i prowadzących prace. Przy samym zakresie dotyczącym torowiska prace idą zgodnie z planem - zakończono rozbiórkę i korytowanie - informują w ZDMK. - Trwają prace związane z wykonywaniem fundamentów słupów trakcyjnych. Na dniach rozpocznie się wykonywanie podbudowy. Prace są prowadzone do godziny 17. ZDMK nie ingeruje w organizację prac, a wymaga realizacji inwestycji w ciągu 10 miesięcy w tym powrót tramwajów po 8 miesiącach - dodają.