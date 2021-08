Kraków. Rozpoczął się smakowity XIX Festiwal Pierogów

NOWE Krynica-Zdrój. Roby Lakatos oczarował słuchaczy Festiwalu im. Jana Kiepury

Wielka energia, wirtuozeria, ogromne emocje, gorące rytmy, doskonała muzyka – Roby Lakatos wystąpił w Krynicy! Ten węgierski skrzypek, znany i podziwiany na wszystkich kontynentach, zagrał wczoraj wieczorem w Pijalni Głównej w ramach 54. Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju udowadniając, że skrzypce nie mają dla niego tajemnic. Artyście towarzyszyli świetni muzycy: Anna Wandtke (skrzypce), Jenö Lisztes (cymbały), Paweł Zagańczyk (akordeon), Kálmán Cséki (fortepian) i Sebastian Wypych (kontrabas, kierownictwo artystyczne). Publiczność przyjęła występ artystów owacyjnie, zmuszając ich do dwóch bisów. I tak nadprogramowo zabrzmiały na finał: czardasz Montiego i wiązanka polskich melodii „Szła dzieweczka do laseczka” oraz „Pije Kuba do Jakuba”.