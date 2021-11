Kraków. Ruchome schody do MDA wciąż nieruchome. "Ekipę Majchrowskiego przerasta naprawa niezbyt skomplikowanego mechanizmu"

W sobotę podróżni, korzystający z Małopolskiego Dworca Autobusowego mogli skorzystać z pomocy przy wniesieniu bagaży na górną płytę. To sposób, w jaki Łukasz Gibała i jego think-tank "Kraków dla Mieszkańców" zwracają uwagę na schody, które tylko z nazwy są ruchome - jak wylicza Gibała, nie działają od 1100 dni. Zepsute schody to pierwsza wizytówka, na jaką trafiają podróżni po przyjeździe do stolicy Małopolski - zwraca uwagę Łukasz Gibała.

- Ekipę Majchrowskiego przerasta naprawa niezbyt skomplikowanego mechanizmu - mówi radny

Ruchome schody łączące dworce kolejowy i autobusowy zostały oddane do użytku w 2005 roku. Rzadko jednak można z nich korzystać, bo często ulegają awariom.

- Schody prowadzące do góry wyłączono w listopadzie 2018 roku, a drugi kierunek uległ awarii w lutym 2019 roku. Przyczyną było zużycie łańcuchów stopniowych oraz korozja elementów konstrukcyjnych, spowodowana działaniem wód opadowych - wyjaśniał nam wiosna tego roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa.