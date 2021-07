Kraków. Rynek Krowoderski tylko na wizualizacjach. Spółdzielnia chce odszkodowania za utratę wartości nieruchomości

Przypomnijmy: obiecywany przez miasto od lat Rynek Krowoderski miał być centralnym placem dzielnicy - miejscem spotkań mieszkańców, z zielenią, ławkami, kawiarnią itp. W taki właśnie sposób miasto zamierzało zagospodarować 40-arową działkę u zbiegu Królewskiej i Kijowskiej. Działka, z funkcjonującym tam parkingiem, to teren miejski, ale w użytkowaniu wieczystym spółdzielni „Piast”.

Spółdzielnia z kolei zamierzała wybudować na tym terenie pawilon handlowy. Tłumaczyła, że chce zwiększyć dochody, a dzięki temu obniżyć czynsze mieszkańców. Ale też deklarowała, że odda gminie plac w zamian np. za inną nieruchomość. Zamiast tego miasto dążyło do rozwiązania wieczystego użytkowania, co odbywa się poprzez wyrok sądu. Przegrało. Następnie uchwalono - w 2016 r. - plan miejscowy, który zabezpiecza ten teren jako przestrzeń publiczną, lecz można go użytkować jak dotychczas do momentu docelowego zagospodarowania.