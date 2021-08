Kraków. Rzeź zadań do budżetu obywatelskiego. Blisko połowa odrzucona

Mieszkańcy zgłosili 1043 projektów do edycji BO w 2021 roku. Po weryfikacji urzędników dalej przeszło 549 zadań (462 dzielnicowe), a aż 494 zostały odrzucone (365 dzielnicowych). To ponad 47 proc. zgłoszonych zadań. Z 216 zgłoszonych zadań ogólnomiejskich, pozytywnej weryfikacji nie przeszło aż 129 zadań, czyli prawie 60 proc. zgłoszonych zadań.

Teraz mieszkańcy mają czas do 16 sierpnia na odwołanie się od decyzji urzędników, więc być może ostateczna liczba dopuszczonych zadań do głosowania w BO będzie nieco większa. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że z 494 odrzuconych zadań w aż 109 przypadkach zawinili sami mieszkańcy. Do tylu bowiem zadań nie dołączono listy poparcia z wymaganymi podpisami, co z automatu wyklucza dany projekt, bez jego dalszej oceny. Do tego 24 zadania zostały wycofane przez zgłaszających.