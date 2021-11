Kraków. Sala im. św. Jana Pawła II już otwarta w urzędzie

W wydarzeniu wzięli udział: bp Jan Zając, marszałek Witold Kozłowski, wojewoda Łukasz Kmita, wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Józef Gawron, wicewojewoda Ryszard Pagacz, poseł Urszula Rusecka, prof. Jan Tadeusz Duda - przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz radni województwa.

- Kiedy Stolica Apostolska 5 października 2020 roku potwierdziła, że Święty Jan Paweł II jest Patronem przed Bogiem Województwa Małopolskiego, stało się to dla nas wzmocnieniem tego zobowiązania, aby dbać o pamięć o naszym wielkim rodaku, a przede wszystkim, aby nie zaprzepaścić przesłania, które do nas kierował. Tablica, którą dzisiaj odsłaniamy, upamiętnia to wydarzenie i jest kolejnym świadectwem przywiązania i szacunku, jakimi Małopolanie obdarzają świętego Jana Pawła II - mówił marszałek Witold Kozłowski.