Kraków. Samorząd województwa wesprze rodziców dzieci do lat 3. Otrzymają pieniądze na zatrudnienie niani

Małopolska od wielu lat wspiera rodziców najmłodszych dzieci w godzeniu obowiązków rodzinnych z pracą. W latach 2018-2023 z programu Małopolska Niania 2.0 dofinansowano prawie 900 małopolskich rodzin ze 149 gmin, w szczególności tych o utrudnionym dostępie do opieki żłobkowej.

-Udział w projekcie pozwolił rodzicom powrócić do pracy po dłuższej przerwie, związanej z opieką nad dzieckiem, podczas gdy w tym czasie ich pociechy pozostawały pod okiem niani. Wsparcie skierowano w szczególności do osób w trudniejszej sytuacji, do rodziców z niepełnosprawnościami, wychowujących dzieci do trzech lat z niepełnosprawnościami lub samotnie wychowujących dzieci - wyjaśnił wicemarszałek Łukasz Smółka.