Kraków. Służby uwzięły się na rowerzystów? Straż Miejska: Nie, po prostu obowiązuje ich takie prawo jak innych użytkowników ruchu Ewa Wacławowicz

Straż Miejska w Krakowie nie ma litości dla rowerzystów łamiących prawo. Tylko w tym roku służby ujawniły ponad 1 tys. wykroczeń i nałożyły na kierowców jednośladów 495 mandatów. - Mimo, iż systematycznie poprawia się kultura jazdy, to jednak do ideału wciąż bardzo daleko - mówi Marek Anioł, rzecznik prasowy straży miejskiej. Do najczęściej popełnianych przez rowerzystów wykroczeń należą: przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych, nadmierna prędkość, jazda po alkoholu czy jazda po chodniku.