Kraków. Śnięte ryby, wycięte drzewa. Kontrowersje wokół inwestycji w Przylasku Rusieckim

Przylasek Rusiecki - inwestycja trwa, nie brakuje kontrowersji

Na przełomie czerwca i lipca br. ma zostać otwarte nowoczesne kąpielisko w Przylasku Rusieckim - dla mieszkańców dostępne będą piaszczysta plaża, pomosty, wyciągi do nart wodnych oraz żaglówki. Zrewitalizowany Przylasek określa się mianem rekreacyjnej perły wschodniej części Krakowa. Z lotu ptaka nawet jeszcze niedokończona inwestycja wygląda imponująco, ale kiedy zejdzie się na ziemię, nie brakuje mankamentów, na które zwrócili nam uwagę mieszkańcy. Spore kontrowersje wzbudza fakt, że w ramach prac trzeba było wyciąć drzewa. Niektórzy twierdzą, że drewno mogło posłużyć do... budowy palisad na terenie Przylasku. Dodatkowo krakowianie zwracają uwagę na śnięte ryby w zbiorniku, co budzi wątpliwości jeśli chodzi o jakość wody, gdzie mają się kąpać mieszkańcy.