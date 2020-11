Kraków. Spółka szuka zarządcy dla kąpieliska w Przylasku Rusieckim. Czeka na zgłoszenia

Obowiązkiem operatora będzie kompleksowe zarządzanie tym obiektem, w tym m.in. zapewnienie opieki ratowników i utrzymanie porządku. W zamian będzie on mógł prowadzić własną działalność gospodarczą w tym miejscu.

Na oferty Kraków Nowa Huta Przyszłości SA czeka do 19 listopada, do godz. 11. Planowane jest podpisanie umowy na okres pięciu lat.

Operator będzie miał do dyspozycji całą infrastrukturę, która powstaje w ramach zagospodarowania terenu. Są to dwa budynki, z których jeden stanowić będzie magazyn dla sprzętu pływającego oraz przestrzeń socjalną dla ratowników, ochrony i przyszłego operatora. Drugi natomiast to zaplecze sanitarne, w tym przebieralnie. Dodatkowo, do wykorzystania będzie także namiot plenerowy, w którym będą mogły się odbywać wydarzenia kulturalne itp.