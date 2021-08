Kraków. Spontaniczny protest przeciw "Lex TVN" pod siedzibą PiS. Powodem wydarzenia w Sejmie

"To co się dzieje obecnie w Sejmie nie pozwala wolnym obywatelom i obywatelkom pozostać w domu. Spotykamy się o 21.00 na ul. Retoryka 7 by wykrzyczeć, że nie ma naszej zgody! Kto może niech dołączy do nas! Idziemy ramię w ramię" - napisali organizatorzy krakowskiego protestu, czyli Strajk Kobiet Kraków i KOD Małopolska.

A w Sejmie działo się w środę sporo. Najpierw posłowie zagłosowali za odroczeniem do września posiedzenia, na którym zapaść miała decyzja ws. ustawy medialnej. Ale posłowie Kukiz’15 twierdzili, że się pomylili, dlatego na ich wniosek marszałek Elżbieta Witek zwołała Konwent Seniorów, na którym zapadła decyzja o reasumpcji głosowania. W powtórzonym głosowaniu wniosek o odroczenie posiedzenia odrzucono większością 229 do 225 głosów. Ustawa została ostatecznie przegłosowana.