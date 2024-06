Wybór marszałka województwa małopolskiego nadal pod znakiem zapytania. Z kim Jarosław Kaczyński spotkał się w Krakowie? Aleksandra Łabędź

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego/ Anna Kaczmarz

Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, temat problemów w małopolskiego sejmiku miał pojawić już podczas rozmów kuluarowych przed mszą św. na Wawelu we wtorek 18 czerwca. Jarosław Kaczyński jak co miesiąc przyjechał do Krakowa na miesięcznicę pogrzebu pary prezydenckiej, która zginęła w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Po mszy politycy PiS udali się na spotkanie z prezesem Kaczyńskim do biura zarządu okręgowego PiS przy ul. Retoryka. Jednym z tematów miał być wybór marszałka województwa. Jak się dowiedzieliśmy, "rozmawiano o sejmiku, ale nie zaproszono klubu radnych. Było kilku radnych, ale nie rozmawiał z nimi prezes".