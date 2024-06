Kraków. Jarosław Kaczyński pojawił się na Wawelu. Odwiedzi także biuro PiS na Retoryka. W tle problemy w małopolskim sejmiku

Socjologa pytamy również o kwestię nieposłuszeństwa w PiS względem Jarosława Kaczyńskiego i Beaty Szydło. Mimo próśb o dialog i rozwagę w kwestii wyboru Marszałka, w klubie PiS dalej nie mogą się zdecydować kto miałby nim być. Czy to oznacza, że Jarosław Kaczyński stracił w oczach samorządowców z PiS?

- Kiedyś o Jarosławie Kaczyńskim mówiono, że „jeśli poprowadził partię do 5 zwycięstw, których nikt się nie spodziewał, to może on wie coś czego ja nie wiem”. Natomiast wydarzenia ostatnich paru lat pokazują, że może prezes nie wie o czymś co wiedzą wszyscy. Dużo łatwiej posiadać autorytet jak się rozdaje konfitury jako niekwestionowany lider partii rządzącej, a zupełnie inaczej kiedy jest się w opozycji i tak naprawdę Zarząd Województwa Małopolskiego będzie rozdawał konfitury, a nie Jarosław Kaczyński. I to jest kluczowy problem. Tak jak teraz Jarosław Kaczyński może wskazać kto ma być marszałkiem, tak później Marszałkowi nie będzie mógł już mówić, co ma robić. I obawa o ten późniejszy brak kontroli może stać za tym co aktualnie się dzieje – analizuje Jarosław Flis