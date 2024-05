Kraków. Studenci nie chcą dopuścić do sprzedaży akademika UJ "Kamionka". A co z Bursą Jagiellońską?

„Oddajcie Kamionkę!”. Petycja przeciwko likwidacji Domu Studenckiego „Kamionka” w Krakowie

W piśmie adresowanym do rektora UJ prof. Jacka Popiela, przedstawiciele Studenckiej Inicjatywy Mieszkaniowej i Krakowskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej, podkreślają, że ceny najmu pokojów na prywatnym rynku w Krakowie zbliżają się do 1500 zł. Sytuacji, zdaniem autorów dokumentu, nie poprawiają także drogie pokoje dostępne w akademikach prywatnych.

Oświadczenie rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Zgoda na sprzedaż zespołu domów studenckich „Kamionka" została wyrażona w uchwale Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w styczniu 2018 r. Zgodnie z ówczesną decyzją władz Uczelni środki ze sprzedaży tych nieruchomości mają być przeznaczone na budowę nowego akademika dla studentów na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Decyzja o sprzedaży „Kamionki" była podjęta po kilkumiesięcznej analizie przeprowadzonej ze studentami, którzy nie chcieli zamieszkiwać w ww. akademikach, argumentując to głównie znacznym ich oddaleniem od obiektów Uniwersytetu. Ponadto budynki położone przy ul. Kamionka 11 i 11a wymagały remontu, co wiązało się z poniesieniem dodatkowych znaczących kosztów. Aktualnie, w związku z prośbą grupy studentów, trwa analiza potencjalnej możliwości przeprowadzenia modernizacji we wspominanych nieruchomościach, która zapewniłaby odpowiedni standard zakwaterowania. Dodatkowo Samorząd Studentów UJ podjął się badania losów osób, dla których podczas ostatniego naboru do domów studenckich UJ zabrakło miejsca. Takie badanie oraz analiza kosztów remontu i określenie skali zainteresowania ze strony studentów akademikami na „Kamionce" powinny dać odpowiedź na pytanie dotyczące przyszłości tych akademików.

„Bursa Jagiellońska"

Uniwersytet Jagielloński nie planuje sprzedaży domu studenckiego „Bursa Jagiellońska"! Informacje pojawiające się w mediach społecznościowych są niezgodne ze stanowiskiem władz Uczelni i służą tylko wywołaniu niepokoju zarówno wśród studentów i pozostałych mieszkańców Bursy, jak i pracowników zatrudnionych w tym obiekcie UJ.