Kraków świętuje rocznicę lokacji. Budynki i pojazdy komunikacji miejskiej udekorowane flagami [ZDJĘCIA]

Mieszkania i auta Sławomira Peszki z Wieczystej Kraków. Inwestycje nie zawsze były trafione. Pora na biznes... alkoholowy

Sławomir Peszko, piłkarz Wieczystej Kraków, jest najlepiej zarabiającym piłkarzem w klasie okręgowej. Dodajmy, w całej historii tych rozgrywek. Na co Peszko wydaje pieniądze? W co inwestuje? Jakimi samochodami jeździ? Ile ma mieszkań? Czy zawodnik Wieczystej jest zamożnym człowiekiem? Na pewno za takiego uchodzi i się z tym nie kryje. Ale z drugiej strony, okazuje się, że nie wszystkie jego inwestycje w trakcie kariery były trafione. Ba, gdyby nie astronomiczne zarobki w Wieczystej, to teraz musiałby rewidować swoje finansowe plany. Przyznaje jednak, że ma na oku kolejny intratny biznes.