Kraków. Szpital tymczasowy w hali EXPO kończy działalność. Co dalej z punktem szczepień?

W szpitalu został już tylko kilkunastu pacjentów, dlatego możliwe jest jego wygaszenie.

- To były trudne chwile, ale udało się. W najbliższy poniedziałek szpital opuści ostatni pacjent. Najprawdopodobniej zostanie wypisany do domu, jeżeli jednak będzie konieczność hospitalizacji to zostanie przewieziony do stacjonarnego szpital im. L. Rydygiera – mówi dr Artur Asztabski, prezes szpitala Rydygiera, który zarządza tymczasowym szpitalem w Expo.

Przy chorych pracowało ponad 140 osób personelu medycznego. Zespół pochodził z różnych szpitali, ale trzon stanowiła kadra szpital patronackiego.

- Dziękuję całej małopolskiej ochronie zdrowia, a także Wojsku Obrony Terytorialnej oraz Straży Pożarnej, którzy nas wspierali. Dziękuję również wszystkim tym, którzy włączyli się w pomoc, a także władzom województwa i Krakowa. Podziękowania należą się także gospodarzom, czyli Targom EXPO – wymieniał Kmita.