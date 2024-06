Kraków szuka nocnego burmistrza. Wiemy, ile będzie zarabiał! Ogłoszono nabór na to stanowisko

- Gospodarka nocy staje się istotnym elementem w strategii rozwoju Krakowa. To dziedzina życia Miasta, na którą składa się: oferta kulturalna, gastronomiczna, rekreacyjna, turystyczna, usługi komunikacji miejskiej, czy zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. Jest źródłem dochodów dla przedsiębiorców, sposobem spędzania wolnego czasu przez naszych gości, ale musi się odbywać w sposób zrównoważony z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców. Stąd potrzeba ustanowienia Burmistrza Nocnego. W przypadku Krakowa będzie on stał na czele Komisji Zrównoważonej Gospodarki Nocy, powołanej stosownym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa - czytamy w treści ogłoszonego naboru.

City Helpers w Krakowie z pomocnikiem. Kto to taki?

Czego może oczekiwać osoba ubiegająca się o to stanowisko?

Przede wszystkim nocny burmistrz będzie miał możliwość realizacji nowatorskich zadań służących zrównoważeniu gospodarki nocy, stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, możliwość doskonalenia zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń. Nocny burmistrz będzie zdobywał doświadczenie przy innowacyjnych projektach, a także zostanie mu zapewniony dostęp do najnowszych technologii. Ponadto będzie mógł również liczyć na dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek. Stanowisko oferuje osobie, która obejmie to stanowisko - zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej (dla pracownika oraz członka rodziny), karty MultiSport. Jest również możliwość członkostwa w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej.