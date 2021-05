Kraków. Tańczące fontanny z barwnym pokazem po zmroku nad Zalewem Nowohuckim [ZDJĘCIA]

Kolejnym etapem będzie instalacja aplikacji za pomoc której po odczytaniu kodu QR będzie można uruchomić w słuchawkach Symfonię Ludwiga van Beethovena czy "Rydwany Ognia" Vangelisa z obrazem wodnym dostosowanym do muzyki.

Automatyczny tryb funkcjonowania fontanny to dwa pokazy światła i wody uruchamiane naprzemiennie co 20 minut. Pierwsza cześć pokazu trwa osiem, druga dwanaście minut. Rozpoczynając od pełnej godziny strumienie wody z poszczególnych dysz uruchamiane są tak, aby efektownie zaprezentować możliwości „tańczącej” fontanny.

Dzięki znajdującej się na brzegu konsoli sterowania manualnego, każdy ma możliwość uruchomienia pokazów wody. Konsola posiada czujniki zbliżeniowe w kształcie, jaki odpowiada rozmieszczeniu agregatów fontannowych na wodzie, co ułatwia zabawę strumieniami wody. Każdy czujnik przypisany jest do pojedynczego strumienia wody. W momencie, gdy któryś z czujników wykryje obecność dłoni nad sobą, to fontanna przechodzi z trybu automatycznego w tryb manualny.