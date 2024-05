Kraków. Tanie loty na Boże Ciało. Do tych miast tanio polecisz na długi weekend w czerwcu!

Tanie loty - czerwiec 2024

W piątek, 24 maja, przygotowaliśmy przegląd najkorzystniejszych cenowo ofert lotniczych z lotniska w Balicach. Tworząc zestawienie tanich lotów, opieraliśmy się na informacjach podanych na stronach internetowych przewoźników.

Zobacz, do których miast polecisz w długi weekend Bożego ciała w cenie do 300 zł w obydwie strony! Chcąc przejść do kolejnego zdjęcia, przesuwaj w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.