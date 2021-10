Kraków. Tęczowe flagi pod Ratuszem. Protest przeciwko ustawie "Stop LGBT" Kai Godek GROM

"Nie oddamy prawa do dumy i koloru" - pod takim hasłem zorganizowano w piątek wieczorem obok Wieży Ratuszowej protest przeciwko ustawie "Stop LGBT". Pierwsze czytanie jej projektu w Sejmie, w czwartek, wzbudziło ogromne kontrowersje. W piątek, po równie burzliwych obradach, projekt został skierowany do komisji administracji i spraw wewnętrznych. "Nie przestaniemy upominać się o nasze prawa, przypominać, że chcemy edukacji seksualnej, by ratować młodych, równości małżeńskiej, by prowadzić spełnione życie, ustawy o uzgodnieniu płci, by godnie żyć, penalizacji przestępstw z nienawiści, by żyć także bez strachu" - napisali organizatorzy krakowskiego protestu.