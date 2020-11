Kraków. Tegoroczna edycja konkursu w ramach festiwalu piosenki "Korowód" w rękach jury i internautów

Festiwal Twórczości „Korowód” powołała do życia w 2008 roku Fundacja „Piosenkarnia” Anny Treter – popularnej krakowskiej wokalistki, znanej z solowej działalności i współpracy z grupą Pod Budą. Jej inicjatywa miała na celu promowanie piosenki autorskiej w języku polskim. Formuła festiwalu zakłada zarówno konkurs dla młodych wykonawców, jak również koncerty monograficzne dedykowane najwybitniejszym twórcom gatunku. W tym roku pandemia sprawiła, że impreza będzie miała inną formułę.

- Widzimy co przyniosły ostatnie dni. Spodziewając się, że tak będzie, postanowiliśmy przenieść w tym roku nasz festiwal do internetu. Ze względu na mniejszą dotację, okroiliśmy program do właściwie najważniejszego elementu naszego festiwalu – konkursu dla młodych artystów. Bo to jest naszym celem: wyłuskiwanie talentów, które gdzieś w Polsce piszą i śpiewają, a niewiele o nich wiemy, bo z jednej strony niechętnie udzielają się w mediach, a z drugiej – może nie mają szczęścia, by ich ktoś wypatrzył – mówi nam Anna Treter.