Kraków. Tradycja w nowoczesności. Polskie style narodowe na wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie

FLESZ - Wypalenie zawodowe? Czas wrócić do biura

Zwiedzający mijają barwne stroje kontuszowe, z którymi kontrastują żupany w ciemnych kolorach i skromne mieszczańskie czamary. To pierwszy etap wystawy "Polskie style narodowe 1890-1918", podzielonej na kilka części w przestrzeni Sali Wystaw Zmiennych na parterze Gmachu przy alei 3 maja. Wystawy, która jest pierwszą z czterech ekspozycji poświęconych historii nowoczesności w Polsce XX i XXI.

Chcemy zainicjować refleksję na temat miejsca nowoczesności w historii kultury polskiej. Cykl stawia wyraźną tezę, że nowoczesność jest elementem kluczowym polskiego kodu kulturowego, a więc jest tak samo ważna dla naszej tożsamości, jak to, co zazwyczaj uważamy za tradycyjne, w tym sarmatyzm czy romantyzm

- mówi prof. Andrzej Szczerski.

Na wystawie zaprezentowanych jest około 500 obiektów, a oprócz strojów także obrazy, rzeźby, meble, książki i przedmioty codziennego użytku. Wystawa wraca do źródeł fascynacji regionalizmem, ale jak podkreśla dyrektor MNK, zainteresowanie tradycją ludową czy poszukiwania nowej formy w oparciu o to, co rodzime, są aktualne także dzisiaj.