Kraków. Trzeba wymienić siedmioletnie baterie w elektrycznych autobusach MPK. Ogłoszono przetarg

"Od tego czasu nastąpił także znaczy rozwój technologii bateryjnej i dzisiaj jest ona znacznie wydajniejsza niż jeszcze kilka lat temu. Po wymianie baterii zasięg autobusów elektrycznych na jednym ładowaniu ma wynieść co najmniej 150 km" - argumentuje krakowskie MPK.

Podmiot, który zdobędzie zamówienie będzie miał za zadanie wprowadzić rozwiązania technologiczne pozwalające na osiągnięcie wyższych parametrów użytkowych baterii tj. zdolności magazynowania energii elektrycznej co najmniej 210 kWh dla autobusu Solaris U12E i co najmniej 280 kWh dla autobusu Solaris U18E. Oprócz tego wykonawca będzie musiał przeprowadzić m.in. montaż dodatkowej niezbędnej instalacji elektrycznej niskiego i wysokiego napięcia oraz aktualizację oprogramowania zarządzania procesem ładowania. Musi to oczywiście uwzględniać dwa rodzaje ładowania baterii - przez wtyczkę i pantograf (zarówno ładowanie wolne jak i szybkie).