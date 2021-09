Kraków. Ulewne deszcze spowodowały kolejne utrudnienia na budowie Trasy Łagiewnickiej [ZDJĘCIA]

W ramach budowy Trasy Łagiewnickiej prowadzone są prace związane z układaniem nawierzchni na dwóch ulicach rozbudowanych w ramach inwestycji: na ul. Rostworowskiego (dwa pasy w każdym kierunku) oraz na odcinku ul. Kobierzyńskiej. Tam roboty miały się zakończyć do początku września, ale termin oddania tych dróg przesunięto do 10 września. Na opóźnienia wpłynęły warunki pogodowe związane z opadami deszczu, które spowodowały podtopienia na placu budowy. Teraz okazuje się, że oddanie dróg jeszcze bardziej się przesunie.

- Z powodu ostatnich intensywnych opadów deszczu prace związanie z asfaltowaniem przerwano na cztery dni. To opóźni oddanie ulic do użytku. Obecny termin to 15-17 września - przyznaje Krzysztof Migdał z miejskiej spółki Trasa Łagiewnicka.