Kraków. Urzędnicy nie zgadzają się na mieszkania. Co dalej z Tesco przy Kapelance? Piotr Ogórek

Urzędnicy miejscy rozpatrzyli pierwsze wnioski do powstającego planu miejscowego "Kapelanka", który obejmuje budynek Tesco kupiony przez dewelopera. Ten planuje tam zupełnie nowy kompleks, w tym mieszkaniowy. To jednak może być niemożliwe, bo urzędnicy już na wstępie wykluczyli taką możliwość. Deweloper pracuje nad koncepcją architektoniczną zagospodarowania tego terenu i liczy, że dojdzie do porozumienia z miastem.